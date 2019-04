Inchiesta su Siri, Di Maio: "Dimissioni sarebbero opportune"

"Se i fatti sono questi Siri si deve dimettere dal governo", dice il vicepremier Luigi Di Maio in merito all'indagine che coinvolge il sottosegretario leghista Armando Siri. "Va bene aspettare il terzo grado di giudizio ma c'è una questione morale e politica", dice ancora Di Maio che chiama in causa anche Salvini: "Non so se concorda ma il mio dovere e tutelare il governo e credo che anche a lui convenga tutelare l'immagine della Lega".