Inchiesta Open, Renzi attacca i giudici: "Decidono loro cos'è un partito?"

Matteo Renzi torna all'attacco sull'inchiesta Open, accusando due giudici fiorentini di aver deciso che "Open non è una fondazione ma un partito". E aggiunge: "Quindi cambiano le regole in modo reotroattivo". Il leader di Italia Viva spiega su Facebook: "Chi decide cos'è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana".