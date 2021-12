Inchiesta Open, Conte: M5s in Aula voterà contro chi ostacola i magistrati

IPA

"Voglio essere chiaro: M5s in Aula voterà contro chi vuole mettere i bastoni tra le ruote all'operato della magistratura sui casi Renzi e Cesaro". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in merito all'inchiesta Open. "I politici - continua Conte - non possono approfittare dell'immunità per ritagliarsi privilegi rispetto ai cittadini di fronte alla magistratura".