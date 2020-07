Inchiesta Open Arms. Salvini: "Ho agito in compagnia di Conte"

"Ho agito a difesa del mio Paese e quello che ho fatto l'ho fatto in compagnia del premier Conte, ho fatto quello che c'era nel programma di governo non ritengo che ci sia stato un errore o reato". Lo dice Matteo Salvini alla vigilia del voto sulla richiesta a procedere nei suoi confronti per il caso Open Arms. "Mi aspetto che qualcuno esprima dignità, onestà e correttezza, se devo andare a processo non sarà la prima volta", ha aggiunto.