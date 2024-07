Inchiesta Liguria, da gip nuovo ok incontro Salvini-Toti ma data da decidere

Nell'ambito dell'inchiesta Liguria su una presunta corruzione, il giudice per le indagini preliminari ha dato un nuovo via libera all'incontro tra il governatore ligure, Giovanni Toti, e il ministro Matteo Salvini. "Appena il leader della Lega sarà disponibile - ha spiegato l'avvocato Stefano Savi - si potrà fare l'incontro in presenza. Ci basterà comunicarlo alla guardia di finanza". Il magistrato ha autorizzato anche gli altri colloqui chiesti dal presidente della Regione, tra cui quello con l'assessore regionale, Marco Scajola, e quello con Maurizio Lupi, Ilaria Cavo e Giuseppe Bicchielli, rispettivamente leader, senatrice e deputato di Noi Moderati.