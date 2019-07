In Senato subentra Emma Pavanelli, il M5s sale a 107 seggi

Emma Pavanelli è la nuova senatrice in quota M5s. La neo parlamentare è stata individuata dalla Giunta per le elezioni come prima dei non eletti pentastellati in Umbria e va ad occupare il seggio rimasto vacante in Sicilia per mancanza di candidati del movimento. Lo comunica il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. I Cinque stelle passano così da 106 a 107 senatori.