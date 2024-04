Ilaria Salis, Zingaretti: candidarla alle Europee? Se le è utile perché no?

"Quello che sta passando Ilaria Salis è una vergogna, e facciamo bene a tenere alta l'attenzione denunciando l'oscena subalternità del governo.

Per quanto riguarda la candidatura è una valutazione che spetta a lei, alla sua famiglia e al gruppo dirigente del Pd: tutto il resto è rumore di fondo. Perché si tratta di una situazione delicata, da trattare con prudenza e non gettare nel tritacarne". Lo dice alla Stampa l'ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aggiungendo: "Io non so cosa possa comportare la candidatura per la sua situazione, ma se può esserle utile mi chiedo: perché no?".