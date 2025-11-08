Logo Tgcom24
Politica
Ilaria Salis: "Processo in Italia? L'iniziativa deve partire da Nordio"

08 Nov 2025 - 01:09
© Ansa

© Ansa

La decisione sulla mia immunità all'Europarlamento? "Lo scarto di un voto segna una bella vittoria, ma è anche preoccupante che per una questione così si vinca solo per un voto, è una cosa che fa riflettere". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, in un'intervista radio, sottolineando di aver chiesto che il processo si tenga ma in Italia. "Non voglio sottrarmi alla giustizia, vorrei che questo processo si svolga ma seguendo dei principi minimi di democrazia". Ci sono speranza che questo accada nel nostro Paese? "È una domanda da porre al ministro Carlo Nordio, spetta a lui dare il via". Lei ci ha mai parlato? "Non spetta a me fare una richiesta, non è previsto questo iter - ha detto Salis - è un'iniziativa che dovrebbe partire dal ministro della Giustizia. Per il momento non è stata data nessuna indicazione a riguardo".

