Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi si è dimesso

"Ringrazio il ministro Giulia Grillo per la fiducia che mi ha espresso perché io continui a rappresentare l'Italia nell'Executive Board dell'Oms", ha proseguito Ricciardi, spiegando ancora che "da gennaio potrò dedicarmi con più tempo e maggiore intensità al mio ruolo di Professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e di Presidente della World Federation of Public Health Associations, che mi consentirà di portare la nostra tradizione di sanita' pubblica in tutto il mondo e di promuovere all'estero l'immagine e la qualità della ricerca del nostro Paese".



Un Paese, conclude Ricciardi, "che ho avuto l'onore e l'onere di servire, vivendo un'esperienza entusiasmante condivisa con i ricercatori e con il personale tecnico ed amministrativo che ringrazio per avermi sempre sostenuto e seguito con impegno e responsabilità".