Il ministro Cingolani: "Non ho fatto nessuna proposta sul nucleare"

"Io non ho fatto nessuna proposta, ho parlato agli studenti degli studi che si stanno conducendo, anche perché ad oggi non c'è una tecnologia". Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ritorna sulla questione del "nuovo nucleare" che ha suscitato non poche polemiche. In ogni caso, sottolinea il ministro "è bene parlarne: prima di prendere delle decisioni bisogna sapere di cosa si sta parlando".