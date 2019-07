Il governo vacilla, resa dei conti tra M5s e Lega: ripreso il Cdm

"Ci vediamo in Cdm, non su Facebook e, forse, potrò finalmente sentire le argomentazioni, visto che in preconsiglio nessuno ha detto nulla". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha risposto al vicepremier Matteo Salvini che ha definito la riforma della giustizia "acqua". "So però con certezza - ha aggiunto - che la riforma dimezza i tempi dei processi, favorisce l'economia e gli investimenti, dà tempi certi a chi è coinvolto in un processo e rompe finalmente i rapporti torbidi tra magistratura e politica".