Il governo vacilla, resa dei conti tra M5s e Lega: ripreso il Cdm

"C'è distanza sulla riforma della giustizia", hanno invece affermato fonti della Lega. Il Carroccio "è per lo Stato di diritto, per tempi certi per la giustizia. L'Italia è un Paese democratico, Lega vuole garanzie per gli italiani. Servono manager nei tribunali che garantiscano il rispetto dei tempi, servono nuove regole sulle intercettazioni, la separazione delle carriere. La lega non vuole i cittadini ostaggio a vita della giustizia e non accetta riforme di facciata".