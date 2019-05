Il dibattito sul rosario di Salvini tra i fedeli: "Andasse a salvare i migranti piuttosto"

"Con quella mano Salvini andasse a salvare in mare i migranti". La pensa così uno dei fedeli intervistati da "Stasera Italia" in piazza a San Pietro a Roma. Tra i credenti non è il solo che non ha apprezzato il gesto del leader della Lega che, durante un comizio, ha baciato il rosario. "Non è oppurtuno ostentare i somboli della fede", dichiara un prete.



Insieme a questi, però, c'è anche gente che ritiene che "Non ci sia nulla di male" e che Matteo Salvini possa espriemere come e quando vuole la sua fede.