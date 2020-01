Il Consiglio ministri ha approvato il decreto per il taglio del cuneo fiscale

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio del cuneo fiscale. Lo si apprende da fonti di governo. Il provvedimento porterà più soldi in busta paga per i redditi fino a 40mila euro. Benefici anche per chi per ora non ha diritto a nessun bonus. Il costo della misura sarà di 2,9 miliardi di euro.