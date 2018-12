Il capo di gabinetto del ministro Fontana, Cristiano Ceresani: "Riscaldamento globale? Colpa di Satana"

«Il riscaldamento globale? E' colpa di Satana». Sono queste le parole di Cristiano Ceresani, capo di gabinetto del ministro per la famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana. Durante un'intervista televisiva ha illustrato le sue teorie sul cambiamento climatico e ha sottolineato: "È ovviamente colpa dell’uomo, della sua incuria, della sua avarizia, della sua ingordigia, se abbiamo calpestato questo pianeta che non possiamo sostituire è colpa dell’uomo, ma nell'uomo agiscono forze trascendenti. Nel cuore dell’uomo agisce la tentazione".

Cerasini è anche autore del libro "Kerygma – Il Vangelo degli ultimi giorni", dove spiega il "filo rosso che attraversa il tempo e la storia svelando il senso profondo di eventi tra loro solo apparentemente distanti e diversi", che si interroga "sul futuro del pianeta e dell’umanità".



"Nel libro cerco di spiegare come il fatto che Satana sarà scagliato sulla Terra con grande furore sapendo che gli resta poco tempo proprio per prendere di mira il creato e la creazione è un dato teologico", aggiunge Cerasini. "Di fronte a questo dato teologico io faccio delle domande: perché ci viene ci viene evocato lo sconvolgimento finale? Lo paragono a quello che accade oggi. Quel che accade oggi è qualcosa di inedito nella storia dell’umanità, non è mai accaduto e gli scenari sono molto, molto pericolosi per la sopravvivenza del genere umano".



Nel 2016, durante il governo Renzi, Ceresani aveva ricoperto l’incarico di capo dell’Ufficio legislativo di Maria Elena Boschi.