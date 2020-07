Guerini: sviluppo relazioni con l'Egitto non frenano verità su Regeni

"Non credo che lo sviluppo di relazioni con l'Egitto sia un freno alla ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. "Non vedo rischi dalla eventuale vendita di due navi militari italiane a Il Cairo", ha sottolineato in audizione alla Commissione Regeni, assicurando comunque "l'impegno di tutto il governo a far luce sulla tragica scomparsa e barbara uccisione del ricercatore italiano".