Gubitosa (M5s): "Se il Mes non cambia noi non potremo votarlo"

Se il fondo salva-Stati non sarà modificato, il M5s voterà contro la sua approvazione. A chiarirlo è Michele Gubitosa, deputato pentastellato, secondo il quale "il Mes va migliorato perché, con questo contenuto, non conviene al nostro Paese e, per noi, non è possibile votarlo". Per questo "il M5s sta lavorando a una risoluzione di maggioranza, che tenga conto di tutte le nostre perplessità, in modo che siano portate ai tavoli dell'Ue".