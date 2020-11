Gualtieri: "Bene proposte Forza Italia, ampliamo moratoria fiscale"

"Le proposte avanzate da alcune forze di opposizione, in particolare da Forza Italia, per incrementare il sostegno a lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti, sono da considerare favorevolmente". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Riteniamo percorribile un ampliamento della moratoria fiscale, con il rinvio delle scadenze di fine anno per le attività che hanno subito cali rilevanti del fatturato", ha precisato.