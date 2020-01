Gualtieri: alleanza con M5s anche in prossima legislatura

"L'alleanza di governo tra il centrosinistra e il M5s può diventare una prospettiva strategica anche per la prossima legislatura". Lo afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un'intervista a Repubblica. "Conte sta facendo molto bene il premier ed è oggettivo", sottolinea spiegando di non temere ripercussioni sul governo dopo il crollo dei pentastellati alle Regionali. La maggioranza, per Gualtieri, anzi "ne è uscita irrobustita".