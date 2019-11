Gualtieri al Tg4: "Spread altalenante ma non mi preoccupa"

"Vedo un andamento altalenante dello spread che non mi preoccupa: siamo fiduciosi che ci sarà una riduzione ulteriore quando approveremo la Manovra". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ai microfoni del Tg4. E sullo shock fiscale proposto venerdì da Matteo Renzi all'evento di "Italia Viva" a Torino il titolare del ministero di via XX Settembre apre: "Abbiamo detto che stiamo aprendo un grande cantiere per la riforma fiscale. E' nel programma di governo".