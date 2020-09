Grillo contro i sindacati: sono rimasti al '900, servono quelli digitali

"I sindacati sono rimasti nel '900. Oggi avremmo bisogno di sindacati digitali che conservano e tutelano i dati degli italiani che vanno alle multinazionali americane, sono miliardi di euro". Lo ha detto Beppe Grillo in collegamento video durante una conferenza stampa del M5s sulle energie rinnovabili. "La P.a. dà in gestione a Google i dati perché noi siamo in ritardo, ma cosa significa? Dobbiamo avere lo Stato che deve fare lo Stato", incalza Grillo.