Green pass, sui social nuove minacce di morte ad Antonio Tajani: "Non mi spaventano, vado avanti"

"C'è chi mi vuole decapitare o chi mi ricorda cosa hanno fatto le Br. La violenza e le minacce di morte non mi spaventano". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, postando le nuove minacce ricevute su Twitter da presunti no vax e no Green pass. "La salute degli italiani viene prima di tutto. Andiamo avanti con vaccini e Green pass", precisa.