Green pass, Salvini: "Voteremo emendamenti Fdi alla Camera"

Ansa

La Lega voterà gli emendamenti di Fratelli d'Italia sul decreto legge Green pass in discussione alla Camera. Lo ha annunciato il leader del Carroccio Matteo Salvini, secondo cui non è comunque in discussione la tenuta della maggioranza. "Non penso che il governo dipenda dal fatto che uno voglia andare al ristorante a mangiarsi la pizza con o senza il Green pass, Draghi ha sfide ben più ambiziose rispetto a queste", ha detto.