Green Pass, Meloni: "Le parole di Draghi sono efficaci ma imprudenti"

Ansa

"Le affermazioni di Draghi sono efficaci ma imprudenti. Draghi ha detto che l'invito a non vaccinarsi è un invito a morire. Se sei per l'obbligo vaccinale, abbi il coraggio di metterlo". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Stiamo picconando il nostro Stato di diritto - ha aggiunto -. Se devi esibire un certificato per esser libero, vuol dire che non sei libero. Questi sono precedenti che pagheremo".