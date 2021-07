Green pass, il ministro Lamorgese: i controlli saranno rafforzati

Ansa

I controlli sul rispetto delle regole "ci sono sempre stati", ma ora, con l'entrata in vigore delle disposizioni relative al Green pass, "verranno rafforzati". A garantirlo è il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, spiegando che venerdì mattina è stato "organizzato un incontro a livello di gabinetti dei vari ministeri proprio per capire come organizzare controlli più precisi del Green pass, specie negli aeroporti".