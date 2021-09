Si va verso l'estensione dell' obbligo del green Pass anche per gli organi costituzionali, includendo dunque il Quirinale e la Corte Costituzionale. L'obbligo, quindi, riguarderà anche le cariche elettive di Camera e Senato. E' quanto trapela dalla cabina di regia a Palazzo Chigi. L'obbligo, per il principio dell'autodichia, non può applicarsi automaticamente agli organi costituzionali che saranno chiamati a pronunciarsi entro il 15 ottobre.

"Condivisione sostanziale" sull'estensione del green pass Sull'impianto del provvedimento di estensione dell'obbligo di green pass ci sarebbe una "condivisione sostanziale", riferiscono fonti al termine della cabina di regia. L'estensione scatterà probabilmente dal 15 ottobre, per tutte le amministrazioni pubbliche e nel settore privato per chi accede ai luoghi di lavoro. Il provvedimento sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per le 16.

Sospensione senza stipendio per chi è senza green pass dopo 5 giorni Nel testo sarebbero previste sanzioni come nella scuola, e quindi dopo 5 giorni sospensione senza stipendio, per i lavoratori pubblici e privati sprovvisti di green pass. Se però il dipendente dovesse accedere sui luoghi di lavoro eludendo il controllo, la sanzione diventerebbe pecuniaria e disciplinare.

Tamponi a 8 euro per gli under 18, a 15 per gli altri fino a fine anno Secondo quanto riferiscono fonti di governo, il dl dovrebbe prevedere un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi fino al 31 dicembre. In particolare il costo dovrebbe essere di 8 euro per gli under 18 e di 15 euro per tutti gli altri. L'obbligo, viene spiegato, porterà a un incremento del numero delle farmacie che praticano i prezzi calmierati. Ma non è stata accolta la richiesta dei sindacati di tamponi gratis per tutti: sarà esente dal pagamento solo chi non può fare il vaccino. Confermata la durata dei tamponi validi per ottenere il green pass: resta di 48 ore.

A ottobre la decisione sull'aumento della capienza per gli eventi L'ipotesi di aumentare la capienza nei luoghi in cui si svolgono eventi, nei cinema e nei teatri sarà valutata il primo ottobre, in base all'andamento della curva epidemiologica. Il tema è stato posto dal ministro Dario Franceschini e l'orientamento del governo sarebbe favorevole, ma la scelta è non compiere passi affrettati, perché aumentare la capienza vorrebbe dire ridurre il distanziamento.

Ipotesi di abbassare la quarantena per chi ha le due dosi di vaccino L'esecutivo starebbe invece valutando la possibilità di abbassare la quarantena per chi entra in contatto stretto con un positivo al Covid, ma ha già effettuato entrambe le dosi di vaccino.