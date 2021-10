Green pass, FI: severi contro violenti ma non saremo in piazza con Cgil

Ansa

Da parte di Forza Italia "massima dissociazione e severità" per l'assalto alla sede della Cgil di Roma, al punto che Silvio Berlusconi ha telefonato al segretario generale del sindacato, Maurizio Landini. Lo riferiscono fonti del partito. Tuttavia la "presa di distanza e il sostegno a qualunque iniziativa legale e politica contro chi assalta e picchia i poliziotti non si traduce in sostegno a manifestazioni strumentali in piena campagna elettorale".