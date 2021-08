Ansa

"Condivido il pensiero di Draghi: dobbiamo vedere come evolvono i contagi da Covid e come tengono le ospedalizzazioni e prendere misure in relazione alla pandemia stessa". Lo dice il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in merito all'ipotesi di introdurre l'obbligo di Green pass nei trasporti. "Fortunatamente, ad oggi, nonostante l'aumento dei contagi le ospedalizzazioni stanno tenendo e questo è l'obiettivo", sottolinea.