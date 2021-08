Green pass, Di Maio: "Politica non soffi sul fuoco, condannare le violenze"

Ansa

"Non solo tutto l'arco politico deve condannare le violenze che stiamo vedendo da parte di sedicenti no-green pass e no-vax. Ma faccio anche un appello a tutte le forze politiche: non bisogna soffiare sul fuoco". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Non bisogna lasciar pensare a qualcuno - aggiunge - che si può permettere di utilizzare violenza, minacciare medici, professori universitari che si battono per le campagne vaccinali".