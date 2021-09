Green pass, Brunetta: l'obbligo vale per tutti i 23 milioni di lavoratori

ansa

La strategia del decreto sull'estensione del Green pass è "universalistica, perché va a toccare tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, per un totale di 23 milioni di lavoratori". Lo ha detto il ministro Renato Brunetta, ricordando che il provvedimento entrerà in vigore il 15 ottobre e che, pertanto, "conferisce quattro settimane di tempo per prepararsi e per vaccinarsi. Questa strategia ci pone all'avanguardia nel mondo".