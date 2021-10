ansa

Un ricorso diretto alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione. E' quanto si apprestano a fare i parlamentari della componente de "l'Alternativa c'è", per contestare l'adozione in Parlamento dell'obbligo di Green pass. Con il ricorso Ac "non intende colpire solo la delibera della Camera dei deputati che ha introdotto l'obbligo del certificato verde ma lo stesso impianto del decreto legge sull'obbligo nei posti di lavoro".