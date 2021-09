Grandi navi, la Camera approva il decreto: è legge

ansa

L'aula della Camera ha dato il via libero definitivo al decreto Grandi Navi a Venezia, che contiene anche interventi per la tutela dell'occupazione e che interessano l'Ilva di Taranto. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 363 favorevoli, 15 contrari e quattro astenuti. Il provvedimento dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane e prevede che, a decorrere da agosto 2021,sia vietato il transito delle grandi navi in tali zone.