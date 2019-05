Grande Fratello fiscale, il ministro Bonafede: "Diminuirà la burocrazia per gli imprenditori"

“Non si tratta di una rivoluzione. Serve soprattutto agli imprenditori italiani perché non passino metà del loro tempo sulla burocrazia invece che a lavorare per le imprese”. Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parla a “Stasera Italia” del Grande Fratello fiscale, la super anagrafe dei conti correnti che potrebbe partire nei prossimi giorni.



"Le domande fatte agli sportelli sui controlli agli evasori avreste potuto farle anche anni fa", insiste Bonafede parlando del servizio andato in onda durante la puntata. "Stiamo intervenendo non per impedire i controlli, ma per aiutare gli imprenditori”. E poi aggiunge la sua soddisfazione per il cosiddetto "spazza corrotti".