Governo, Zingaretti: sosterremo Draghi con lealtà e convinzione 

Ansa

"Buon lavoro al nuovo governo Draghi che sosterremo con lealtà e convinzione". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sottolineando come ora sia il momento di riprendere "il cammino con impegno per fermare la pandemia e promuovere investimenti per creare lavoro, rilanciare la scuola, rafforzare la sanità e le reti sociali".