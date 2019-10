Governo, Zingaretti: non voglio il voto ma un cambio di passo

"Non voglio andare al voto e farò di tutto per dare vita a questo governo". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che precisa: "La maggioranza deve cambiare passo, litigare meno e produrre di più. Serve al Paese". E sulle future elezioni locali, aggiunge: "Ogni regione sceglierà per conto proprio quali sono le alleanze migliori. Il problema non è il destino del Pd o del M5S; il problema è il destino dell'Italia".