Governo, Zingaretti: "Durerà altri tre anni solo se fa cose utili al Paese"

Il leader del Pd Nicola Zingaretti auspica che l'esecutivo giallorosso duri per i prossimi tre anni e afferma: "Sapete che all'inizio avevo qualche dubbio, ma adesso vogliamo governare per i prossimi tre anni" ma poi chiarisce: "L'esecutivo va avanti fino a quando riesce a dire e fare qualcosa di utile per il Paese, altrimenti perde di senso". E sottolinea: "Dobbiamo fare meglio di loro".