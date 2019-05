Cdm terminato | Criticità del Colle su decreto sicurezza bis bloccano vertice: M5s e Lega studiano una soluzione

E' in discussione in questi minuti in Consiglio dei ministri il decreto sicurezza bis. E, a quanto si apprende da fonti governative, il premier Giuseppe Conte ha segnalato alla riunione come alcune criticità sul provvedimento siano state segnalate anche dal Quirinale. Il decreto sicurezza bis, assieme a quello famiglia, è stato trasmesso nel pomeriggio da Palazzo Chigi al Quirinale "per conoscenza".