Governo, vertice Conte-Salvini Di Maio: nodo investimenti e cantieri

Il premier Giuseppe Conte e i suoi vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si sono incontrati in un vertice a Palazzo Chigi. La cena di lavoro è stata organizzata per fare il punto sull'azione di governo e sui dossier aperti, in particolare quelli sui cantieri, a partire dal decreto per sbloccarli, e sugli investimenti. Nel Cdm di giovedì dovrebbe approdare la delega di riforma del codice degli appalti, ma il varo del provvedimento non è scontato.