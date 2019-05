Governo, verso Cdm al calor bianco: Giorgetti accusa Conte di "tifare" per M5s | Il premier: "Parole gravissime"

"Giuseppe Conte ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di mediazione che non può essere solo quello dei buoni sentimenti. Lui non è una persona di garanzia, è espressione dei 5 Stelle". E' l'accusa del sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Il premier replica: "Quando la dialettica trascende fino a mettere in dubbio l'imparzialità del premier, è gravissimo. Chi mi mette in discussione lo faccia in Cdm". "Noi vogliamo andare avanti con questo governo, ma bisogna abbassare i toni", replica il vicepremier Luigi Di Maio. In programma alle 20:30 un Consiglio dei ministri che potrebbe diventare una resa dei conti tra i due alleati.