Governo vara congedi parentali per genitori di under 14 in quarantena

Nel decreto approvato dal Cdm per le misure anti-Covid in vista della ripresa dell'anno scolastico "sono previste misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli". E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri.

Procedure semplificate accesso fondi edilizia - Nel dl varato in serata dal Cdm sono contenute norme "semplificano l'assegnazione delle risorse per il rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica stanziate con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che, per un ammontare complessivo pari a euro 25 milioni, vengono destinate a supportare gli enti locali in interventi urgenti per lavori finalizzati, in particolare, all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli

ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione".

Risorse a trasporti da dl agosto per enti locali - Via libera del Cdm al decreto "per far fronte a esigenze indifferibili connesse all'emergenza epidemiologica". Il provvedimento contiene anche le misure per le agevolazioni fiscali dei lampedusani. In merito al trasporto pubblico "in considerazione dell'evoluzione della situazione pandemica e della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale, compreso il trasporto scolastico, in modo da garantire che lo stesso sia erogato in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, si prevede per le Regioni e le Province autonome e per gli enti locali la possibilità di utilizzare, per

il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, le risorse previste dal "decreto agosto", relative all'incremento del sostegno al trasporto pubblico locale e al Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali", si legge nella nota di Palazzo Chigi.

Commissario Arcuri: "Distribuzione banchi nelle scuole completata entro ottobre" - "Stiamo distribuendo due milioni e mezzo di banchi in un mese e mezzo: uno sforzo straordinario. Finiremo entro ottobre". Lo afferma il commissario Domenico Arcuri. "Mai detto che lo avremmo fatto entro il 14 settembre - ha aggiunto - e ci sono delle asimmetrie nelle Regioni: l'Emilia-Romagna ha chiesto il 15% dei banchi nuovi rispetto alla popolazione scolastica, il Veneto il 14, la Campania il 61 e la Sicilia il 69".