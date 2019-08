Governo, Toninelli: "Accordo con Pd? Non semplice, ma siamo a bivio"

Danilo Toninelli apre all'accordo tra Pd e M5s per la formazione del governo giallorosso. "Accordarsi? - scrive il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture su Facebook -. Non è semplice, ma siamo di fronte a un bivio. Da una parte c'è il rischio dell'abisso per l'Italia. Dall'altra la possibilità di scrivere a quattro mani un accordo con il Pd di Zingaretti, in cui le parti, pur diverse, possano vincolarsi ai punti in esso contemplati".