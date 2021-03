Governo, Tajani: troppe polemiche, ora proposte concrete e collaborazione

da-video

"E' il tempo di pensare al bene comune insieme, non di raccogliere consensi di parte. Il Pd non si muova assieme al M5S come se questo governo fosse roba loro o comunque da loro egemonizzato: l`esecutivo Draghi esiste perché ci siamo tutti". Così al Corriere della Sera il vice presidente e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, che aggiunge: "Quindi bisogna collaborare, non vivere in perenne sfida. A partire dalle riforme che l'Europa ci chiede".