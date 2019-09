Governo, smentito incontro tra Conte e Di Maio per sottosegretari

"Il ministro Luigi Di Maio non ha partecipato ad alcun vertice. Smentiamo, dunque, le notizie diffuse da alcune agenzie di stampa relative a un presunto vertice avvenuto questa sera a Chigi". Lo riferiscono fonti ufficiali del M5s. In precedenza si era diffusa la voce di un summit tra il premier Conte e i ministri M5s per sciogliere il nodo dei sottosegretari.