Governo, Salvini: "Siamo in mano a un gruppo di renziani"

"La via maestra sarebbe il voto. Siamo in mano a una trentina di renziani, senatori di un pezzo del Pd che sanno benissimo che se andiamo a votare non li voterebbe nessuno". Lo afferma Matteo Salvini, aggiungendo di aver "fatto venire a galla in questi giorni che per qualcuno la poltrona vale seimila volte di più della democrazia. I 5 stelle sono pronti ad andare con Renzi e la Boschi domattina e sono io quello inaffidabile?".