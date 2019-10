Governo: Salvini: se cade Conte alternativa è solo il voto

"In democrazia un presidente del consiglio calato dall'alto non è rispettoso della Costituzione e degli italiani e poi è anche sciocco fare il totonomi dopo Conte". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio 24. Aggiungendo: "Questo non è un governo che rappresenta il popolo italiano ma mi rifiuto di pensare ad altre alternative che non siano le elezioni".