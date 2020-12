Governo, Salvini: "Prima si vota meglio è, ma dopo il Covid" 

Ansa

Matteo Salvini ha commentato le polemiche politiche che mettono a rischio la tenuta del governo. "Penso che prima si vota e meglio è, ma dopo il Covid. Fare votare con gli ospedali pieni non mi sembra una cosa molto intelligente", ha detto il leader della Lega. "Certo, se ci fosse una squadra maggiormente compatta e coerente sarebbe meglio per gli italiani, e non per Salvini", ha aggiunto.