Governo, Salvini: "Penso che Draghi resterà a Palazzo Chigi"

Ansa

Matteo Salvini è convinto che "adesso e nei prossimi mesi a Palazzo Chigi ci sarà Mario Draghi". Il leader della Lega lo ha detto al termine del convegno dell'Ugl sul caro-energia, dove ha ribadito la necessità di un intervento immediato per contenere gli aumenti per imprese e famiglie. "L'esecutivo deve agire adesso perché la bolletta sarà insostenibile - ha chiarito -. Non possiamo andare avanti così a lungo".