Governo, Salvini: "Ok a revisione contratto e squadra più compatta"

"Non chiedo nulla, userò questi voti per cambiare le regole dell'Ue, non per chiedere posti in più a Roma". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Pomeriggio Cinque, rispondendo a una domanda su eventuali cambiamenti nel governo. Il vicepremier ha però precisato di essere "disponibile" qualora "ci fosse necessità di una squadra più compatta e di una revisione del contratto".