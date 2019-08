Governo, Salvini non parteciperà alle consultazioni con Conte

Matteo Salvini non guiderà la delegazione leghista che venerdì entrerà a Montecitorio per le consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. Alle 10:30, quando è previsto l'incontro in vista della formazione del nuovo governo, all'appuntamento andranno solo i due capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.