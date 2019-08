Governo, Salvini: martedì parlerò in Senato a tutti gli italiani | "O voto o ci si risiede al tavolo e si lavora"

"Se qualcuno ha deciso ribaltoni e inciucioni lo dica ad alta voce" - "Se qualcuno ha deciso ribaltoni e inciucioni lo dica ad alta voce: se non c'è governo la via maestra sono le elezioni, altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora".



"Renzi e Boschi sono il passato, non perché lo dice Matteo Salvini ma perché lo hanno detto gli italiani in una, due, tre, dieci elezioni. Farò di tutto per evitare che gli italiani anneghino in un governo di sinistra che è stata bocciata a tutte le elezioni. Qua gli unici traditori saranno coloro che eventualmente dovessero tradire il voto popolare per riesumare munmmie alla Renzi e Boschi", dice Salvini, che, citando anche Romano Prodi, afferma che "in queste ore qualcuno sta trescando e promettendo poltroncine e poltroncine per occupare il potere alla faccia degli italiani per 3 anni: o governo o voto, ma mai mai mai con Renzi e mai con la Boschi".



"Tante cose non andavano e non vanno ma l'ultima delle cose che faccio, non per me che sono l'ultimo dei fessi ma per il bene del popolo italiano, è riaprire le porte agli sciagurati del Pd e restituire le chiavi di casa e del conto corrente degli italiani a Renzi, Boschi, Lotti e compagnia: no".